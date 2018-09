Polizeiinspektion Osnabrück / Melle- Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Melle- Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Melle - Am Donnerstag befuhr eine junge Fahrradfahrerin in Melle-Mitte gegen 08.50 Uhr die Neuenkirchener Straße stadteinwärts. An der Ampelkreuzung Engelgarten mußte sie aufgrund der roten Ampel anhalten. Beim folgenden Anfahren wurde sie von einem nach rechts in den Engelraten abbiegenden Auto (gelber Kleinwagen, MI-Kennzeichen) übersehen und es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge die Fahrradfahrerin stürzte und sich leicht verletzte. Der PKW-Fahrer kümmerte sich nicht um die Verletzte, sondern setzte seine Fahrt fort. Eine hinter dem Unfallverursacher fahrende Auto-Fahrerin kümmerte sich um die gestürzte Radfahrerin. Die Polizei Melle sucht nun die hilfsbereite Frau und weitere Unfallzeugen. Tel.: 05422 920600

OTS: Polizeiinspektion Osnabrück newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104236 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104236.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück Anke Hamker Telefon: 0541/327-2072 E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-os.polizei-nds.de