Polizeiinspektion Osnabrück / Melle - Zeugen nach Unfall in ...

Melle - Zeugen nach Unfall in Melle-Mitte gesucht

Melle - Am Montagnachmittag ereignete sich in der Straße Schürenkamp ein Unfall, bei dem eine 79-Jährige leicht verletzt wurde. Eine Autofahrerin wollte gegen 15.30 Uhr vom Grundstück einer dortigen Bäckerei rückwärts auf die Straße fahren. Dabei stieß sie gegen den elektrischen Krankenfahrstuhl der Seniorin, die sich auf dem Gehweg befand. Nachdem die beiden Frauen und eine Zeugin kurz über das Geschehen gesprochen hatten, entfernten sich die Beteiligten. Später musste die 79-Jährige allerdings feststellen, dass sie sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zugezogen hatte und ihr Krankenfahrstuhl beschädigt wurde. Da die Unfallbeteiligten keine Personalien ausgetauscht hatten, sucht die Polizei nun Zeugen. Die Autofahrerin war mit einem dunklen, größeren Fahrzeug unterwegs. Zeugen, die Hinweise geben können, aber auch die Unfallverursacherin, werden gebeten, sich bei der Polizei in Melle (Telefon 05422/920600) zu melden.

