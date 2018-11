Polizeiinspektion Osnabrück / Melle - Zigarettenautomat aufgebrochen

Melle - Zigarettenautomat aufgebrochen

Melle - In Melle- Oldendorf, an der Osnabrücker Straße (Höhe Hausnr. 107), wurde in der Nacht zu Freitag ein Zigarettenautomat von unbekannten Tätern aufgebrochen und komplett entleert. Hinweise zu diesem Diebstahl bitte an die Polizei Melle, 05422 920600.

