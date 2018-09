Polizeiinspektion Osnabrück / Menslage - Bargeld bei Einbruch ...

Menslage - Bargeld bei Einbruch erbeutet

Menslage - Unbekannte brachen zwischen Samstagnachmittag (16.30 Uhr) und Sonntagmorgen (04.30 Uhr) in ein Wohnhaus an der Trentlager Straße ein. Die Einbrecher verschafften sich zunächst Zutritt zu einem angrenzenden Stallgebäude und gelangten dadurch ins Innere des Hauses. Sie stahlen Bargeld und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die Polizei in Bersenbrück bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05439/9690 entgegengenommen.

