Polizeiinspektion Osnabrück / Menslage: Diebstahl eines ...

Menslage: Diebstahl eines Aufsitzmähers

Menslage - Unbekannte sind in der Nacht zu Samstag gewaltsam in den Schuppen eines Anwesens an der Winkumer Straße eingedrungen. Die Täter knackten das Schloss der Zugangstür, schoben einen grünen Aufsitzrasenmäher der Marke Viking, Modell MT 5997.1Z, aus dem Schuppen und transportierten diesen schließlich mit einem unbekannten Fahrzeug ab. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei in Bersenbrück entgegen. Telefon: 05439-9690.

