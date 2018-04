Polizeiinspektion Osnabrück / Merzen: Navigationsgerät aus ...

Merzen: Navigationsgerät aus Traktor gestohlen

Merzen - Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen am Voltlager Damm kam es in der Nacht zu Mittwoch zu einem schadensträchtigen Diebstahl eines Navigationsgerätes. Der Täter schlich sich auf das im Bereich des Ankumer Sees befindliche Gelände, öffnete auf noch unbekannte Weise einen abgestellten Traktor und baute fachmännisch das teure Navigationsgerät aus. Die Polizei in Bersenbrück nimmt Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge entgegen, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten. Telefon: 05439-9690.

