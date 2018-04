Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück -16-Jährige an ...

Osnabrück -16-Jährige an Bushaltestelle angegriffen - Angreiferin stellt sich

Osnabrück - An der Bushaltestelle "Rosenburg" in der Buerschen Straße, wurde am Montagmorgen eine 16-Jährige Opfer einer Körperverletzung. Die Angreiferin, eine 15 Jahre alte Jugendliche, stellte sich nun bei der Polizei. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an.

OTS: Polizeiinspektion Osnabrück newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104236 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104236.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück Mareike Edeler Telefon: 0541/327-2073 E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-os.polizei-nds.de