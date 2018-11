Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück - Abdeckplane in Brand ...

Osnabrück - Abdeckplane in Brand gesetzt

Osnabrück - Unbekannte machten sich in der Nacht zu Samstag an einem Pkw zu schaffen, der in der Sedanstraße (Höhe Hausnummer 15) auf einem Parkstreifen abgestellt wurde. Die Täter setzten zwischen 22 Uhr (Freitag) und 07.30 Uhr (Samstag) die Kunststoffabdeckplane des Pkw in Brand, wodurch diese zerstört und das Fahrzeug in Mitleidenschaft gezogen wurde. Zeugenhinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-2215.

OTS: Polizeiinspektion Osnabrück newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104236 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104236.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück Mareike Edeler Telefon: 0541/327-2073 E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-os.polizei-nds.de