Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück - Autoaufbrecher ...

Osnabrück - Autoaufbrecher erbeuten Handtasche

Osnabrück - Unbekannte haben am Dienstagnachmittag zwischen 15.00 Uhr und 18.00 Uhr am Fürstenauer Weg einen VW Polo aufgebrochen. Durch das Einschlagen einer Seitenscheibe gelangten sie in den Innenraum des Fahrzeuges und entwendeten dort eine Handtasche samt Inhalt. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Hinweise werden von der Polizei Osnabrück unter der Rufnummer 0541-327 3203 entgegen genommen.

