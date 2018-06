Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück - Bargeld bei ...

Osnabrück - Bargeld bei Diskothekeneinbruch erbeutet

Osnabrück - In der Zeit von Sonntagabend (21.45 Uhr) bis Montagabend (21 Uhr), brachen unbekannte Täter in eine Diskothek an der Pagenstecherstraße ein. Die Einbrecher verschafften sich durch ein Fenster im Obergeschoss Zutritt zu den Räumlichkeiten, brachen eine Bürotür auf und durchwühlten die Schubladen. Sie stahlen Bargeld und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0541/327-3203 oder 327-2215 entgegengenommen.

