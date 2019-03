Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück - Baucontainer ...

Osnabrück - Baucontainer aufgebrochen und Werkzeuge erbeutet

Osnabrück - Am vergangenen Wochenende gerieten Baucontainer ins Visier unbekannter Täter. In der Franz-Lenz-Straße verschafften sie sich zwischen Samstagmittag (13 Uhr) und Montagmorgen (06.45 Uhr) Zugang zu zwei Containern und entwendeten daraus mehrere Maschinen. Einen weiteren Container brachen die Täter zwischen Freitagmittag (13.10 Uhr) und Montagmorgen (06.40 Uhr) in der Roopstraße auf. Aus dem Container stahlen sie ebenfalls Werkzeuge und ein Radio. Zeugenhinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-2115 oder 327-2215.

OTS: Polizeiinspektion Osnabrück newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104236 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104236.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück Mareike Edeler Telefon: 0541/327-2073 E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-os.polizei-nds.de