Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück/ Bramsche Unter ...

Osnabrück/ Bramsche Unter Drogeneinfluss auf der Autobahn unterwegs

Osnabrück/ Bramsche - Am Sonntagmorgen konnten Beamte der Autobahnpolizei Osnabrück gegen 5.20 Uhr auf der A 1, hinter der Auffahrt Bramsche in Richtung Norden, auf dem Standstreifen einen unbeleuchteten schwarzen VW Fox feststellen. Der Fahrer schlief und war nur schwer wach zu bekommen. Er wirkte verwirrt und die Polizisten hatten den Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. Dieser Verdacht bestätigte sich nach einer Überprüfung. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 30-Jährige keinen Führerschein hatte, dass das Auto in Herford gestohlen worden war, dass der Mann im Umkreis von 50 km von Herford einen Tankbetrug an einer Aral-Tankstelle begangen hatte und sich in der Nacht zuvor schon eine Verfolgungsfahrt im Bereich Herford mit der Polizei geliefert hatte. Dem 30-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Aufgrund seines Zustandes wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Pkw wurde sichergestellt und mußte abgeschleppt werden. Die Beamten der Autobahnpolizei dürften noch längere Zeit mit den Ermittlungen um diesen Fall zu tun haben.

