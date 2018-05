Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück - Brand

Osnabrück - Brand

Osnabrück - Gegen 00.45 Uhr in der Nacht zu Dienstag bemerkte ein Zeuge in der Atterstraße laute Knallgeräusche. Er stellte fest, dass die Scheibe eines Frisörsalons zerstört war und dass es im Laden brannte. Feuerwehr und Polizei wurden über Notruf informiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr zogen dichte Rauchwolken bis zur Decke, im Laden brannte eine Frisierkommode. Die Bewohner des 1.OG und des Dachgeschosses waren bereits durch Polizeibeamte evakuiert worden. Das Feuer wurde gelöscht, es entstand leichter Gebäudeschaden, verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und geht von Brandstiftung aus. Hinweise zu dem Brand oder zu verdächtigen Personen in der Nähe des Brandortes nimmt die Polizei Osnabrück unter 0541 327 2215 oder 0541 327 3103 entgegen.

OTS: Polizeiinspektion Osnabrück newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104236 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104236.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück Anke Hamker Telefon: 0541/327-2072 E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-os.polizei-nds.de