Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück - Brand in Kleingarten

Osnabrück - Brand in Kleingarten

Osnabrück - In der Goldkampstraße brannte an Freitagnachmittag gegen 14.30 Uhr ein Kleintierschuppen. Mehrere Tiere verendeten. Ein älterer Mann hatte in seinem Kleingarten Unkraut abgeflammt, dabei war der Schuppen, in dem die Tiere gehalten wurden, in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bekommen; Personen wurden nicht verletzt, allerdings wurde die Gartenhütte auf dem benachbarten Grundstück durch das Feuer beschädigt. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 5000 Euro geschätzt.

OTS: Polizeiinspektion Osnabrück newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104236 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104236.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück Anke Hamker

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-os.polizei-nds.de