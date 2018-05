Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück: E-Bike aufgefunden -> ...

Osnabrück: E-Bike aufgefunden -> Eigentümer gesucht

Osnabrück - Das abgebildete E-Bike der Marke Kettler, Modell HX 09.2, wurde am 12.05.2018 in Osnabrück am Parkplatz des Waldfriedhofes Dodesheide gefunden. Bislang konnte das Fahrrad keinem Eigentümer zugeordnet werden. Ebenso ist unbekannt, ob es möglicherweise aus einem Diebstahl stammt. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei. Telefon: 0541-3273203 oder 0541-3272215.

