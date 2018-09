Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück - E-Bike Diebstahl

Osnabrück - E-Bike Diebstahl

Osnabrück - In der Windthorststraße stahlen Unbekannte am Mittwochvormittag ein gelb-braunes E-Bike der Marke Univega, Modell Summit. Das Zweirad wurde gegen 08 Uhr verschlossen an der dortigen Gesamtschule abgestellt. In der Zeit bis 13.30 Uhr machten sich die Diebe an dem Schloss zu schaffen und nahmen das Zweirad mit. Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 0541/327-2115 oder 327-3240.

