Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück - E-Bike im Stadtteil ...

Osnabrück - E-Bike im Stadtteil Schinkel gestohlen

Osnabrück - Unbekannte entwendeten am Dienstagnachmittag in der Schützenstraße ein schwarz/anthrazitfarbenes E-Bike der Marke Kalkhoff, Modell Impulse Wave. Das 28-Zoll-Rad, mit einem 45cm-Rahmen, stand zwischen 17.15 und 17.20 Uhr auf dem Gehweg vor einer Apotheke, als es ins Visier der Diebe geriet. Auffällig an dem Diebesgut sind eine am Lenker angebrachte Fahrradtasche, sowie ein montierter Rückspiegel. Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Rades nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0541/327-3240 oder 327-2115 entgegen.

OTS: Polizeiinspektion Osnabrück newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104236 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104236.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück Mareike Edeler Telefon: 0541/327-2073 E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-os.polizei-nds.de