Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück: E-Bike in der Wüste ...

Osnabrück: E-Bike in der Wüste gestohlen

Osnabrück - In der Zeit zwischen dem späten Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen wurde in der Lange Straße ein hochwertiges E-Bike gestohlen. Das blau/schwarze Fahrrad der Marke Focus, Modell Jarifa²27, war zuvor vom Eigentümer unweit des Schnatgangs an einen Laternenpfahl gekettet worden. Wer Hinweise zum Täter oder zum Verbleib des Bikes geben kann, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei. Telefon: 0541/327-3203 oder -2115.

