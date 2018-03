Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück: E-Bike vor dem Dom ...

Osnabrück: E-Bike vor dem Dom gestohlen

Osnabrück - Am Freitagabend wurde am Dom ein schwarzes E-Bike der Marke Diamant, Modell Ubari Deluxe, gestohlen. Das Fahrrad stand verschlossen vor dem Hauptportal und wurde vom Täter in der Zeit zwischen 19.45 Uhr und 22.15 Uhr mitgenommen. Wer Hinweise zum Verbleib des E-Bikes geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonummer 0541-3273203 oder 0541-3272215.

