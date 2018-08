Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück: E-Bikes in der ...

Osnabrück: E-Bikes in der Innenstadt gestohlen

Osnabrück - Unbekannte haben im Innenstadtbereich drei teure E-Mountainbikes gestohlen. In der Nacht zu Freitag wurde in der Kommenderiestraße ein schwarzes "Stevens E Triton" entwendet, das gegenüber der Wiesenstraße verschlossen vor einem dortigen Wohngebäude stand. In der gleichen Nacht wurde zwischen 00.30 Uhr und 05.00 Uhr gegenüber der Diskothek am Pottgraben ein schwarz-weißes "Bulls Six 50 E3" gestohlen. Der dritte Fall ereignete sich am Freitagabend in der Hasestraße. Dort wurde von den Tätern zwischen 21.30 Uhr und 21.45 Uhr ein auffällig orangefarbenes "Cube Reaction Hybrid HPA" entwendet, das an einen Metallbügel vor dem Lokal "Schmales Handtuch" angekettet gewesen war. Hinweise zu den Diebstählen und zum Verbleib der Fahrräder nimmt die Polizei Osnabrück entgegen. Telefon: 0541-3273203.

