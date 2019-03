Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück - Einbrecher erbeuten ...

Osnabrück - Einbrecher erbeuten Bargeld

Osnabrück - Ein Restaurant an der Hasestraße, Ecke Turmstraße, geriet in der Nacht zu Donnerstag ins Visier von Einbrechern. Diese machten sich zwischen 23 Uhr (Mittwoch) und 10.30 Uhr (Donnerstag) an einem Seitenfenster zu schaffen und gelangten dadurch ins Innere des Lokals. Sie stahlen Bargeld und flüchteten unerkannt. Die Osnabrücker Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 0541/327-2215 entgegengenommen.

