Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück - Einbrecher festgenommen

Osnabrück - Einbrecher festgenommen

Osnabrück - Am Freitagnachmittag überraschte ein 31-jähriger Wohnungsinhaber in der Spichernstraße gegen 14.40 Uhr einen unbekannten Mann, der gerade dabei war, die Balkontür aufzuhebeln. Als der Einbrecher bemerkte, dass er entdeckt wurde, flüchtete er und wurde von dem Wohnungsinhaber verfolgt. An der Einmündung Rosenplatz/ Spichernstraße konnte der Flüchtende von zwischenzeitlich informierten Polizeibeamten festgenommen werden. Es handelte sich um einen wohnungslosen 35-jährigen Mann, der später bei der Polizei in seiner Vernehmung angab, dass er einbrechen wollte, um seine Drogensucht zu finanzieren. Der 35-Jährige wurde am Samstag einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ.

