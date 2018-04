Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück: Einbrecher nahmen ...

Osnabrück: Einbrecher nahmen Tretroller mit

Osnabrück - Ungewöhnliche Beute machten Unbekannte am Wochenende bei einem Gerätehausaufbruch in der Bramstraße. Die Täter schlichen sich in der Zeit zwischen Samstagmittag und Montagmorgen auf das in Höhe der Hardingshausstraße befindliche Gelände des Kinder-und Schülerhortes "Latzhose", öffneten gewaltam die Tür das Gerätehauses und nahmen zwei silberfarbene Tretroller mit. Wer Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib der Roller geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter der Telefonummer 0541-3273203.

