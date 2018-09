Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück - Einbrecher nutzen auf ...

Osnabrück - Einbrecher nutzen "auf Kipp" stehendes Fenster

Osnabrück - In einem Mehrfamilienhaus an der Kornstraße kam es am Mittwoch zu einem Einbruch. Der oder die Täter nutzten zwischen 01 und 08 Uhr ein "auf Kipp" stehendes Fenster und verschafften sich dadurch Zutritt zu einer Wohnung. Die Einbrecher nahmen Unterhaltungselektronik, Geld und persönliche Unterlagen mit und flüchteten unerkannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-2215 oder 327-3240 entgegen.

