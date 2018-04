Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück - Einbruch

Osnabrück - Einbruch

Osnabrück - Unbekannte Täter drangen zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen in ein Eiscafe´ in der Straße In der Dodesheide ein und entwendeten eine geringe Menge Bargeld. Sie verursachten jedoch einen enormen Sachschaden, da sie Kühlschränke geöffnet ließen, so dass Eiswaren auftauten und nicht mehr zum Verzehr geeignet waren. Hinweise zu diesem Einbruch bitte an die Polizei unter 0541 327 2215 oder 0541 327 3203.

OTS: Polizeiinspektion Osnabrück newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104236 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104236.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück Anke Hamker 01520 9399168 E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-os.polizei-nds.de