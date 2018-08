Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück - Einbruch am Schölerberg

Osnabrück - Einbruch am Schölerberg

Osnabrück - In der Straße An der Petersburg verschaffte sich am Freitag ein Unbekannter Zutritt zu einem Wohnhaus. Der Einbrecher gelangte über ein auf "Kipp" stehendes Fenster ins Innere des Hauses und durchsuchte das Erdgeschoß, sowie das erste Obergeschoss. Als er sich gegen 05.15 Uhr ins zweite Obergeschoss begab, wurde er von einer Bewohnerin überrascht und flüchtete unerkannt mit seiner Beute (Bargeld, eine Kamera und Notebooks). Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 0541/327-2115 entgegengenommen.

OTS: Polizeiinspektion Osnabrück newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104236 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104236.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück Mareike Edeler Telefon: 0541/327-2073 E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-os.polizei-nds.de