Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück: Einbruch bei Blau-Weiß ...

Osnabrück: Einbruch bei Blau-Weiß Schinkel

Osnabrück - Unbekannte drangen in der Nacht zu Mittwoch gewaltsam in das Büro der Sportanlage am Gretescher Weg ein, brachen dort weitere Innentüren auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Ob die Täter dabei fündig wurden, ist momentan noch unklar. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0541-3273203 entgegen.

