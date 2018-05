Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück - Einbruch in ...

Osnabrück - Einbruch in Einfamilienhaus

Osnabrück - Unbekannte brachen am Freitag in der Biedendieckstraße in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter hebelten zwischen 09 und 23 Uhr eine Schiebetür auf und verschafften sich dadurch Zutritt zu den Wohnräumen. Sie durchsuchten das Mobiliar und flüchteten schließlich unerkannt. Ob die Täter bei dem Einbruch etwas mitnahmen, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0541/327-2115 entgegengenommen.

