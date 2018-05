Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück: Einbruch in Apotheke

Osnabrück: Einbruch in Apotheke

Osnabrück - Unbekannte brachen in der Nacht zu Mittwoch an der Rehmstraße (Ecke Kiwittstraße) in eine Apotheke ein. Zwischen 19 Uhr und 3 Uhr schlugen die Täter eine Scheibe der Eingangstür ein und verschafften sich so Zutritt in den Verkaufsraum. Dort durchsuchten sie diverses Mobiliar, fanden aber offenbar nichts für sie Interessantes und traten schließlich ohne Beute die Flucht an. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei Osnabrück unter der 0541-3273203 entgegen.

OTS: Polizeiinspektion Osnabrück newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104236 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104236.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück Frank Oevermann Telefon: 0541/327-2071 E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-os.polizei-nds.de