Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück - Einbruch in der ...

Osnabrück - Einbruch in der Osnabrücker Innenstadt

Osnabrück - In der Nacht zu Freitag brachen Unbekannte in einen Fachhandel an der Dielingerstraße ein. Der oder die Täter machten sich zwischen 19.40 Uhr (Donnerstag) und 09.30 Uhr (Freitag) an einer im Hinterhof gelegenen Tür zu schaffen und gelangten daraufhin in die Geschäftsräume. Sie stahlen Waren und Bargeld und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 0541/327-2215 entgegengenommen.

