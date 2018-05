Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück - Einbrüche

Osnabrück - Einbrüche

Osnabrück - Zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen drangen unbekannte Täter in der Mönkedieckstraße in eine Apotheke ein und stahlen vom Verkaufstresen eine Spendendose. Ein weiterer Einbruch wurde der Polizei aus der Dodesheide gemeldet. Hier schlugen Unbekannte die Scheibe zu einem Cafe´ in der Straße In der Dodesheide ein und gelangten in das Innere der Lokalität. Entwendet wurde offensichtlich nichts, die Tatzeit lässt sich eingrenzen auf Sonntagabend, 19.30 Uhr bis Montag, 02.50 Uhr. Hinweise zu diesen Einbrüchen bitte an die Polizei in Osnabrück, 0541 327 2215 oder 0541 327 3203.

OTS: Polizeiinspektion Osnabrück newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104236 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104236.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück Anke Hamker Telefon: 0541/327-2072 E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-os.polizei-nds.de