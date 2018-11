Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück - Erneut hochwertige ...

Osnabrück - Erneut hochwertige Fahrzeuge in Hellern aufgebrochen

Osnabrück - In der Nacht zu Mittwoch gerieten erneut hochwertige Fahrzeuge ins Visier unbekannter Täter. In der Großen Schulstraße verschafften sie sich Zutritt zu einem grauen BMW 320d, der am Straßenrand abgestellt worden war. Sie entwendeten zwischen 19 Uhr (Dienstag) und 06.30 Uhr (Mittwoch) den Bordcomputer und den Schalthebel und flüchteten. Am Maiweg machten sich der oder die Täter zwischen 19.30 und 08.10 Uhr an zwei Fahrzeugen zu schaffen. Aus einem blauen BMW entwendeten sie den Bordcomputer, das Navigationssystem und das Lenkrad. Bei einem grauen Daimler-Benz (SUV) schlugen sie die Seitenscheibe ein, erlangten jedoch kein Diebesgut. In der Straße An der Lauburg wurden die Täter vermutlich gestört. Sie machten sich zwischen 18 und 08.30 Uhr an einem grauen BMW 530d xDrive zu schaffen, bauten die Multifunktionseinheit aus und flüchteten dann ohne Beute. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 0541/327-2215 entgegengenommen.

OTS: Polizeiinspektion Osnabrück newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104236 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104236.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück Mareike Edeler Telefon: 0541/327-2073 E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-os.polizei-nds.de