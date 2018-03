Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück: Exhibitionist am ...

Osnabrück: Exhibitionist am Haarmannsbrunnen

Osnabrück - Auf der Aussichtsplattform hinter dem Haarmannsbrunnen kam es am Samstagmittag zu einem Fall von Exhibitionismus. Zwei 16-jährige Jugendliche hielten sich dort gegen 13.05 Uhr auf, als sich ihnen ein unbekannter Mann plötzlich in schamverletzender Weise zeigte. Die beiden Mädchen packten daraufhin sofort ihre Sachen und gingen weg. Am Ende der Treppe kam ihnen ein junges Pärchen entgegen, das sie noch vor dem Täter warnten. Vermutlich haben diese etwa 20 Jahre alten und im Skaterstyle gekleideten Zeugen den Täter noch gesehen. Die beiden Opfer konnten schließlich noch erkennen, dass sich der Täter mit einem auf der Aussichtsplattform abgestellten Fahrrad in unbekannte Richtung entfernte. Der Mann war etwa Mitte 40, circa 180cm groß, schlank, hatte ein kantiges Gesicht und volle Lippen. Er hatte kurze schwarze, hochgegelte Haare, dunkle Bartstoppeln und dicke buschige Augenbrauen. Bekleidet war der Exibitionist mit einer schwarzen Lederjacke, einer schwarzen Stoffhose und schwarzen Schuhen. Die Polizei sucht nach Zeugen und insbesondere nach dem jungen Pärchen, das von den Opfern angesprochen wurde. Telefon: 0541-3273103 oder 0541-3272215.

