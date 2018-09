Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück: Exhibitionist in der ...

Osnabrück: Exhibitionist in der Herrenteichstraße

Osnabrück - Am Sonntagabend ist eine 59-jährige Passantin in der Herrenteichstraße von einem Unbekannten belästigt worden. Die Frau befand sich gegen 22.20 Uhr in Höhe des Haarmannsbrunnens, als sie ein etwa 25 Jahre alter Mann angesprach und der Frau plötzlich sein entblößtes Geschlechtsteil zeigte. Das Opfer ging daraufhin weiter und informierte die Polizei. Eine Fahndung nach dem Täter, der akzentfrei Deutsch sprach, schlank und dunkel gekleidet war und ein dunkles Basecap trug, blieb erfolglos. Zeugen oder weitere Geschädigte melden sich bitte bei der Polizei Osnabrück, Telefon 0541-3273103.

OTS: Polizeiinspektion Osnabrück newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104236 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104236.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück Frank Oevermann Telefon: 0541/327-2071 E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-os.polizei-nds.de