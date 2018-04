Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück: Fahrbahnverschmutzung- ...

Osnabrück: Fahrbahnverschmutzung- wer sah den Verursacher?

Osnabrück - Die Polizei sucht den Verursacher einer Ölspur, die am Montagnachmittag bemerkt wurde. Ein Hinweisgeber zeigte gegen 14 Uhr die Verschmutzung an, die sich großflächig von der Einmündung der Straße In der Hegge bis zur Rheiner Landstraße hinzog. Für die Beseitigung der Ölspur mussten Mitarbeiter der Stadt, des Kanalisationsnotdienstes sowie einer für Fahrbahnreinigungen spezialisierten Firma anrücken. Bei dem verursachenden Fahrzeug handelte es sich vermutlich um einen größeren Pkw (Bulli oder Sprinter) mit Sand beladener Pritsche und Doppelbereifung. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei Osnabrück entgegen. Telefon: 0541-3273303 oder 0541-3272215.

