Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück - Fahrraddiebe kurz nach ...

Osnabrück - Fahrraddiebe kurz nach der Tat gestellt

Osnabrück - Am frühen Donnerstagvormittag konnten zwei Fahrraddiebe nach einem Zeugenhinweis durch Beamte der Polizei Osnabrück gestellt werden. Gegen 06.10 Uhr meldete eine aufmerksame Zeugin zwei junge Männer, die am Erich-Maria-Remarque-Ring ein Damenrad aus dem Fahrradständer am Altstadt-Bahnhof nahmen und damit flüchteten. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten die 19 und 20 Jahre alten Täter aus Münster und Emsdetten kurze Zeit später zusammen mit dem Diebesgut am Berliner Platz stellen. Gegen die beiden Männer wird nun wegen Diebstahls ermittelt.

OTS: Polizeiinspektion Osnabrück newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104236 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104236.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück Pressestelle Kira Sell Telefon: 0541/327-2074 E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-os.polizei-nds.de