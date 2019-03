Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück - Fahrraddiebstähle

Osnabrück - Fahrraddiebstähle

Osnabrück - In der Zeit von Dienstagmorgen (06.30 Uhr) bis Mittwochmorgen (08.45 Uhr) stahlen Unbekannte am Theodor-Heuss-Platz ein 28-Zoll-Trekkingrad des Herstellers Maranello. Das schwarze Zweirad stand verschlossen am Fahrradstand des Bahnhofs, als sich die Täter daran zu schaffen machten und es mitnahmen. Das Diebesgut ist mit einem 56cm-Rahmen und einer 30-Gang-Kettenschaltung ausgestattet. Ein weiteres hochwertiges Fahrrad entwendeten Unbekannte bereits am 16.03.2019 (samstag) im Stadtteil Schinkel. Dort erlangten der oder die Täter ein E-Mountainbike der Marke Scott, Modell E-Genius 730. Der Eigentümer des schwarz-grauen 27-Zoll-Rades hatte dieses gegen 13 Uhr in der Ebertalle, gegenüber einer dortigen Kirche, verschlossen abgestellt. Als er gegen 16.30 Uhr zurückkehrte, musste er feststellen, dass Unbekannte sein Fahrrad gestohlen hatten. Hinweise zu den Fahrraddiebstählen oder dem Verbleib der Räder erbittet die Osnabrücker Polizei unter der Rufnummer 0541/327-2115.

