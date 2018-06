Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück - Fahrräder gestohlen

Osnabrück - Fahrräder gestohlen

Osnabrück - Am vergangenen Wochenende haben Diebe zwei Fahrräder gestohlen. In der Straße Kamp geriet am Samstag, zwischen 09.30 und 18 Uhr, ein E-Bike des Herstellers Kreidler, Modell Vitality Eco 8, ins Visier der Täter. Sie brachen das Schloss des hinter einem Elektronikfachmarkt abgestellten Fahrrades auf und nahmen das Rad mit. Das Diebesgut hat einen 60cm-Alu-Rahmen und eine Parallelogramm-Sattelstütze. In der Lotter Straße entwendeten die Täter am Sonntag ein mattschwarzes Trekkingrad des Herstellers KTM, Modell Maranello. Das 28-Zoll-Rad wurde gegen 08.30 Uhr an einem Fahrradständer angeschlossen. Als der Eigentümer gegen 13 Uhr zurückkehrte, musste er feststellen, dass das Zweirad gestohlen wurde. Hinweise zu den Diebstählen oder dem Verbleib der Räder erbittet die Polizei unter der Rufnummer 0541/327-3240 oder 327-2215.

