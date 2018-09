Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück - Fahrzeuge aufgebrochen

Osnabrück - Fahrzeuge aufgebrochen

Osnabrück - Am Wochenende gerieten drei Fahrzeuge ins Visier unbekannter Täter. Am Freitagmittag, zwischen 11.30 bis 12 Uhr, beschädigten sie in dem Parkhaus eines Warenhauses an der Wittekindstraße die Seitenscheibe eines weißen Ford. Aus dem Fahrzeug stahlen die Diebe ein Smartphone der Marke Samsung. Am Samstag machten sich die Täter zwischen 11 und 16.30 Uhr an einem silbernen Audi zu schaffen, der in einer Parkgarage an der Alten Münze abgestellt worden war. Sie entwendeten aus dem Wagen Bargeld und zwei Navigationsgeräte der Marken TomTom und Navigon. Zu einer weiteren Tat kam es am Samstagabend in der Bergstraße. Dort zerstörten Unbekannte zwischen 18 und 20.45 Uhr an einem Nissan Pick-Up eine Seitenscheibe und nahmen Fahrzeugbauteile und Bargeld mit. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 0541/327-2115 oder 327-2215 entgegengenommen.

