Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück - Festnahme nach ...

Osnabrück - Festnahme nach Uhrendiebstahl

Osnabrück - Zwei 32 und 39 Jahre alte Männer machten sich am Freitagmittag (12 Uhr) in der Großen Hamkenstraße gewaltsam an der Außenvitrine eines Juweliers zu schaffen. Anschließend stahlen sie aus der Vitrine mehrere Uhren und flüchteten. Zeugen beobachteten die Täter und alarmierten die Polizei. Mehrere Streifenwagen fahndeten nach den Flüchtigen. Aufgrund der detaillierten Personenbeschreibungen und mit Hilfe weiterer Zeugen, welche die Beamten auf verdächtige Personen aufmerksam machten, konnten die beiden Männer festgenommen werden. Sie wurden zunächst zur Wache gebracht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnbrück erließ das Amtsgericht Osnabrück Haftbefehle. Die beiden 32 und 39 Jahre alten Täter befinden sich nun bis zur Hauptverhandlung in Haft.

OTS: Polizeiinspektion Osnabrück newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104236 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104236.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück Mareike Edeler Telefon: 0541/327-2073 E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-os.polizei-nds.de