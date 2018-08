Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück - Feuer auf Schulgelände ...

Osnabrück - Feuer auf Schulgelände in der Lerchenstraße

Osnabrück - Gegen 21.15 Uhr gingen am Montagabend mehrere Anrufe bei der Einsatzleitstelle ein, in denen ein Gebäudebrand auf dem Gelände der Förderschule in der Lerchenstraße gemeldet wurde. Auf dem Schulgelände stand eine Holzscheune (10 x 4 m groß) in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen, Personen oder das Schulgebäude waren nicht gefährdet. In der Scheune waren Gerätschaften des Hausmeisters, Fahrräder und Mülltonnen untergebracht. Es entstand ein Inventarschaden von ca. 10.000 Euro. Die Ursache des Brandes steht noch nicht fest. Der Brandort wurde beschlagnahmt, die Polizei nahm der Ermittlungen auf. Inwieweit mehrere Jugendliche mit dem Feuer in Zusammenhang stehen, könnten Zeugenaussagen klären. Die Jugendlichen hielten sich in der Nähe der Scheune auf und flüchteten in Richtung Haster Weg in ein benachbartes Wäldchen. Anrufe hierzu werden unter 0541 327 2215 oder 0541 327 3103 entgegen genommen.

OTS: Polizeiinspektion Osnabrück newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104236 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104236.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück Anke Hamker Telefon: 0541/327-2072 E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-os.polizei-nds.de