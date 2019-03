Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück - Fußgänger nach Unfall ...

Osnabrück - Fußgänger nach Unfall schwer verletzt

Osnabrück - Bei einem Unfall am Theodor-Heuss-Platz wurde am Freitagmorgen ein 29-Jähriger schwer verletzt. Der Fußgänger trat gegen 11 Uhr hinter einem Fahrzeug auf die Fahrbahn und wurde dort vom Ford eines 40 Jahre alten Mannes erfasst. Ein Rettungswagen brachte den 29-Jährigen in ein Krankenhaus.

