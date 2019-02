Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück - Haarfärbemittel gestohlen

Osnabrück - Haarfärbemittel gestohlen

Osnabrück - Haarfärbemittel und Haarschneidemaschinen waren die Beute bei einem Einbruch in einen Friseursalon in der Johannisstraße. Unbekannte Täter hebelten zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen die Eingangstür des Salons auf und entwendeten die Utensilien. Aus einem Baucontainer in der Johannisstraße entwendeten Unbekannte eine Werkzeugkiste und Werkzeug. Die Ermittler halten einen Tatzusammenhang für möglich. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei Osnabrück unter 0541 327 3203 oder 0541 327 2115 entgegen.

