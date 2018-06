Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück - Handtasche aus Seat ...

Osnabrück - Handtasche aus Seat Ibiza gestohlen

Osnabrück - In der Straße Barenteich, schlugen unbekannte Täter am Dienstagmorgen die Seitenscheibe eines Seat Ibiza ein. Die Fahrerin des grauen Kleinwagens hatte diesen gegen 07.30 Uhr am Straßenrand abgestellt. Als sie gegen 08.20 Uhr zurückkehrte, musste sie die eingeschlagene Scheibe und den Diebstahl ihrer Handtasche feststellen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0541/327-2215 oder 327-3240 entgegen.

