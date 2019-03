Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück: Handtaschenraub im Hasepark

Osnabrück: Handtaschenraub im Hasepark

Osnabrück - Am Samstagabend kam es auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in der Franz-Lenz-Straße zu einem Handtaschenraub. Ein 54-jähriger Mann räumte um 20 Uhr herum die Einkäufe in den Kofferraum seines schwarzen Opel Astra, als sich plötzlich jemand unbemerkt von hinten näherte und die Heckklappe des Wagens in das Gesicht des Opfers herunterschlug. Der Bissendorfer war für kurze Zeit benommen und bemerkte unmittelbar danach, dass der Täter die schwarze Kunstlederhandtasche aus dem Einkaufswagen genommen hatte und in unbekannte Richtung geflüchtet war. Der 54-Jährige erlitt bei der Tat leichte Gesichtsverletzungen und musste ein Krankenhaus aufsuchen. Personen, die sich zwischen 19.30 Uhr und 20.30 Uhr auf dem Parkplatz des Netto-Marktes aufgehalten und Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte bei der Osnabrücker Polizei. Telefon: 0541/327-3203.

