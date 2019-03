Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück - Handy gestohlen

Osnabrück - Handy gestohlen

Osnabrück - Einer jungen Frau, die sich am Samstagabend gegen 22.55 Uhr im Hasepark auf einem Fußweg zwischen einem Autohaus und einem Lebensmittelmarkt befand, wurde von einem unbekannten Mann das Handy geraubt. Die Frau war in dem Lebensmittelmarkt an der Franz-Lenz-Straße einkaufen und wollte auf dem Fußweg, der durch den Hasepark zu den Reihenhäusern führt, nach Hause gehen. Vom Gelände eines Autohauses kam ihr ein Mann entgegen (ca. 1,77m, sehr schlank, sehr kurze dunkle Haare, dunkelhäutig, bekleidet mit blauer Windjacke, dunkler Jeans, dunklen Schuhen), der sie aufforderte, ihm Geld zu geben. Dann habe der Unbekannte die Frau angegriffen und ihr das Handy aus der Jackentasche genommen. Die junge Frau versuchte, durch Schreie auf sich aufmerksam zu machen, denn auf dem Parkplatz vor dem Lebensmittelgeschäft waren noch Menschen. Der Unbekannte flüchtete mit dem Handy in Richtung Franz-Lenz-Straße. Die Polizei Osnabrück bittet Zeugen, die etwas von der Tat mitbekommen haben und wichtige Hinweise geben können, sich unter 0541 327 2115 oder 0541 327 3203 zu melden.

