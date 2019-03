Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück: Hochwertige E-Bikes ...

Osnabrück: Hochwertige E-Bikes gestohlen

Osnabrück - In der Zeit von Samstag, 20.00 Uhr, bis Sonntag, 12.00 Uhr, wurde von einem Fahrradständer an der Krelingstraße ein blau-türkisfarbenes E-Bike mit der Modellbezeichnung Vintage Cruise entwendet. An der Dielingerstraße, vor einer Fleischerei, wurde am Dienstag, zwischen 08.15 Uhr und 14.30 Uhr, ebenfalls ein E-Bike gestohlen. Bei dem Diebesgut handelt sich um ein Raleigh Pedelec in der auffälligen Farbe "apfelgrün". Hinweise zu den Diebstählen bzw. dem Verbleib der Räder erbittet die Polizei unter der Rufnummer 0541-327-2215 oder 327-3240.

