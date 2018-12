Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück - Hochwertiges ...

Osnabrück - Hochwertiges Trekkingrad entwendet

Osnabrück - An der Meller Straße, in Höhe Hausnr. 170, wurde am Mittwoch zwischen 9 Uhr und 9.45 Uhr, ein silbernes Herrentreckingrad der Marke GREENS entwendet. Die Polizei Osnabrück bittet um Hinweise zu der Tat und zum Verbleib des hochwertigen Trekkingrades. Anrufe werden unter 0541 327 2115 oder 0541327 3203 entgegengenommen.

