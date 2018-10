Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück - Junge Frauen von ...

Osnabrück - Junge Frauen von Unbekanntem belästigt

Osnabrück - In Höhe eines Geldinstitutes an der Meller Straße belästigte ein Unbekannter am frühen Morgen des 17.06.2018 (Samstag) zwei 21 und 22 Jahre alte Frauen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise zu dem abgebildeten Mann geben können. Der etwa 1,75 bis 1,80 m große Täter hatte die beiden jungen Frauen zunächst verfolgt und sich anschließend vor ihnen entblößt. Er wurde als ca. 35 bis 40 Jahre alt beschrieben und war mit einem weißen T-Shirt und einer blauen Jeans bekleidet. Zeugen melden sich bitte bei der Osnabrücker Polizei, Telefon 0541/327-3103 oder 327-2115.

