Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück - Kellerbrand an der ...

Osnabrück - Kellerbrand an der Hamburger Straße

Osnabrück - Die Polizei und die Feuerwehr wurden am Samstagabend zu einem Brand an der Hamburger Straße gerufen. Der Hausmeister eines Mehrparteienhauses hatte das Feuer gegen 19.16 Uhr in einem Kellerraum entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Die Bewohner des Hauses wurden evakuiert und die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, sowie der Freiwilligen Feuerwehren Schinkel, Neustadt und der Ortsfeuerwehr Stadtmitte, löschten die Flammen. Die Bewohner des 16-Parteinhauses konnten noch am Abend wieder in ihre Wohnungen. Verletzt wurde niemand. Unklar ist bislang, wie es zu dem Feuer kommen konnte. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen aufgenommen.

